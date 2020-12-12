Житель Франции выиграл в лотерею рекордные 200 миллионов евро
По сообщениям СМИ, победитель пока не обратился за выигрышем.
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Житель Франции выиграл в лотерею EuroMillions 200 миллионов евро.
Это рекордный выигрыш для страны и за всю историю существования этой игры в Европе, сообщается на сайте лотереи.
«Француз-обладатель лотерейного билета выиграл в пятницу джекпот EuroMillions в размере 200 миллионов евро», - говорится в сообщении на сайте лотереи.
Представитель оператора лотереи Изабель Чезари заявила каналу LCI, что победитель пока не обратился к ним, он не известен.
Предыдущий европейский рекорд установил британец в 2019 году, тогда он выиграл около 190 миллионов евро.
Самый большой выигрыш во Франции – 170 миллионов евро в 2012 году.