Житель Франции выиграл в лотерею рекордные 200 миллионов евро

Житель Франции выиграл в лотерею EuroMillions 200 миллионов евро.

Это рекордный выигрыш для страны и за всю историю существования этой игры в Европе, сообщается на сайте лотереи.

«Француз-обладатель лотерейного билета выиграл в пятницу джекпот EuroMillions в размере 200 миллионов евро», - говорится в сообщении на сайте лотереи.

Представитель оператора лотереи Изабель Чезари заявила каналу LCI, что победитель пока не обратился к ним, он не известен.

Предыдущий европейский рекорд установил британец в 2019 году, тогда он выиграл около 190 миллионов евро.

Самый большой выигрыш во Франции – 170 миллионов евро в 2012 году.