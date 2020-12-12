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Житель Франции выиграл в лотерею рекордные 200 миллионов евро

Алена Миронова
10:48 12.12.2020
По сообщениям СМИ, победитель пока не обратился за выигрышем.
Житель Франции выиграл в лотерею рекордные 200 миллионов евро
© Фото: Stefan Klein, imageBROKER, Globallookpress

Житель Франции выиграл в лотерею EuroMillions 200 миллионов евро.

Это рекордный выигрыш для страны и за всю историю существования этой игры в Европе, сообщается на сайте лотереи.

«Француз-обладатель лотерейного билета выиграл в пятницу джекпот EuroMillions в размере 200 миллионов евро», -  говорится в сообщении на сайте лотереи.

Представитель оператора лотереи Изабель Чезари заявила каналу LCI, что победитель пока не обратился к ним, он не известен.

Предыдущий европейский рекорд установил британец в 2019 году, тогда он выиграл около 190 миллионов евро.

Самый большой выигрыш во Франции – 170 миллионов евро в 2012 году.

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