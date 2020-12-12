Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова

В аэропорту Пскова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, экипаж воздушного судна компании «Аэроконтроль» не пострадал, а сам самолет повреждений не получил.

«Благодаря оперативным действиям команды аэропорта самолет уже вернули на ось взлетно-посадочной полосы и отбуксировали на стоянку аэропорта», - уточнил губернатор в Instagram.

Компания осуществляет летную проверку оборудования в воздушных гаванях.

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Также известно, что из-за обледенения полосы прибывший из города Минводы самолет «Руслайн» сел на запасной аэродром в Петербурге. Кроме того, в связи с непогодой был перенесен субботний рейс из Москвы.