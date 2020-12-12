Пожар в деревообрабатывающем цехе под Нижним Новгородом ликвидирован
В результате происшествия никто не пострадал.
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Пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в поселке Тонкино в Нижегородской области удалось ликвидировать.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МЧС, в 23.15 была проведена полная ликвидация пожара. В результате происшествия никто не пострадал.
Цех, где произошло возгорание, расположен во 2-ом Промышленном микрорайоне поселка. Первоначально площадь горения составляла 400 квадратных метров, позже она превышала две тысячи квадратных метров.