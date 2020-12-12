Главную елку страны привезли в Кремль

Главную новогоднюю ель страны, которая вскоре украсит Соборную площадь, доставили в столичный Кремль. Грузовиком с новогодней красавицей управлял Дед Мороз. Он приветливо махал рукой встречающим.

«Чудесная погода, все хорошо. Елочка в отличном состоянии: прекрасная, красивая, стройная», - отметил Дед Мороз.

Главную новогоднюю ель страны нашли в Наро-Фоминске. Всего было 50 претенденток со всего Подмосковья. Проходили долгий кастинг. Возраст дерева - 96 лет. Считается, что елка в самом расцвете сил.

Ранее стало известно, что россияне просят у Деда Мороза. Чаще всего в качестве подарка на Новый год загадывают гаджеты. Смартфоны - самое популярное желание среди подростков. Об этом рассказала представитель почты волшебника Наталья Медведкова. Также среди пожеланий - пижамы в форме единорога и машинки на пульте управления.