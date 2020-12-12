Туры с кешбэком могут разрешить переносить до 31 декабря 2021 года

При введении ограничительных в связи с распространением COVID-19 россиянам могут позволить отсрочить туры с кешбэком вплоть до 31 декабря 2021 года. Такая возможность предполагается проектом постановления правительства РФ.

Срок, на который будет перенесено путешествие с частичной компенсацией стоимости, определяется туроператом и покупателем. Ранее последним днем окончания тура могла стать дата не позднее 10 января следующего года.

В рамках программы были куплены туры на сумму 6,5 миллиардов рублей. Из этих средств туристам вернулись 1,2 миллиарда. Такую статистику ранее озвучивал Ростуризм.

Ранее президент России Владимир Путин отметил заметный рост интереса граждан к внутреннему туризму. По мнению лидера страны, важную роль в этом сыграло введение туров с кешбэками.