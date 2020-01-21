«Правительство получилось сбалансированным»: Путин выступил перед назначенными министрами

Владимир Путин выступил с приветственным словом перед новым кабинетом министров. Президент РФ отметил, что правительство получилось сбалансированным, несмотря на очень большое обновление.

«У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление», - сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что новое правительство выйдет на высокие и достойные показатели.

Президент также пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину и всему новому кабмину успехов на новой работе.