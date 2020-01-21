«Правительство получилось сбалансированным»: Путин выступил перед назначенными министрами
Президент пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину и всему новому кабмину успехов на новой работе.
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Владимир Путин выступил с приветственным словом перед новым кабинетом министров. Президент РФ отметил, что правительство получилось сбалансированным, несмотря на очень большое обновление.
«У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление», - сказал Путин.
Российский лидер выразил уверенность, что новое правительство выйдет на высокие и достойные показатели.
Президент также пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину и всему новому кабмину успехов на новой работе.
«В вашем успехе заинтересованы не только вы, не только все мы, которые здесь сейчас находятся в этом зале. Вся страна в этом заинтересована», - сказал Путин.