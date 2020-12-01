Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения против психиатра Марадоны

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения против Агустины Косачов - психиатра известного футболиста Диего Марадоны в рамках расследования дела о его смерти. Об этом рассказал адвокат Косачов Вадим Мичанчук.

Как передает телеканал TN, медик посещала спортсмена после выписки из лечебного учреждения, где ему провели операцию в связи с субдуральной гематомой. Она также присутствовала в доме Марадоны во время объявления о его смерти.

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Вскоре его врача Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста. Также расследование было начато в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид, которая в ходе допроса дала ложную информацию о том, что она якобы слышала, как в 7.30 Марадона шевелился у себя в комнате.