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Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения против психиатра Марадоны

Роман Захаров
20:55 01.12.2020
Агустина Косачов посещала спортсмена после выписки из лечебного учреждения, где ему провели операцию.
Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения против психиатра Марадоны
© Фото: Panoramic Keystone, Press Agency, Globallookpress

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения против Агустины Косачов - психиатра известного футболиста Диего Марадоны в рамках расследования дела о его смерти. Об этом рассказал адвокат Косачов Вадим Мичанчук.

Как передает телеканал TN, медик посещала спортсмена после выписки из лечебного учреждения, где ему провели операцию в связи с субдуральной гематомой. Она также присутствовала в доме Марадоны во время объявления о его смерти.

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Вскоре его врача Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста. Также расследование было начато в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид, которая в ходе допроса дала ложную информацию о том, что она якобы слышала, как в 7.30 Марадона шевелился у себя в комнате. 

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