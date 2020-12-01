В стране и мире Москва потребовала от Кабула расследовать инцидент с подрывом автомобиля дипмиссии Ян Брацкий Сотрудники российской дипмиссии получили легкую контузию в результате взрыва. © Фото: unsplash Москва требует от официального Кабула провести тщательное расследование инцидента с подрывом автомобиля российской дипмиссии в Кабуле. Сотрудники посольства получили легкую контузию после взрыва самодельного устройства. Российская сторона потребовала обеспечить должный уровень безопасность дипломатов, добавили в МИД РФ. На Смоленской площади не исключили теракта против российских граждан, однако полагают, что СВУ предназначалась для атаки на грузовик с афганскими военнослужащими. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика