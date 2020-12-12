Ловушка для водителей: прокуратура требует отменить 136 дорожных штрафов в Химках

В подмосковных Химках, где внезапно произошел резкий рост числа нарушений ПДД, прокуратура требует от ГИБДД отменить 136 тысяч штрафов. В результате этого гражданам должны вернуться 205 миллионов рублей.

Формально на превратившемся в ловушку для автомобилистов кольце на улице 9-го мая все сделали правильно, однако водители либо путались в новых знаках и разметке, либо поворачивали по привычке. А для того, чтобы попасть к своим домам по правилам, стало необходимо выезжать на федеральную трассу до разворота, что в пробках требовало огромного количества времени.

Для нормального движения водители заезжали на выделенную полосу для общественного транспорта. Схема действовала почти месяц, пока в начале ноября водителям не начали массово приходить штрафы.

После обращения инициативной группы недовольных ситуацией автомобилистов в прокуратуру, выписка штрафов на данном участке дороги была приостановлена. Теперь у правоохранителей «большие вопросы» к организации движения на данном участке пути.

«Позиция прокуратуры сейчас дает очень высокие, очень серьезные надежды на то, что те постановления, которые вступили в законную силу, будут отменены», - указал руководитель юридического отдела «Общества защиты прав автомобилистов» Рамиль Ахметжанов .

Подобные истории периодически случаются в разных городах страны. Даже незначительное изменение правил движения оборачиваются для водителей неожиданными штрафами. Однако даже на этом фоне ситуация в Химках во многом уникальна.

Ранее житель столицы был задержан за невыплату штрафов за нарушение ПДД суммой в более чем миллион рублей. Всего автомобилист был пойман на недобросовестном вождении 700 раз.