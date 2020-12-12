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Правительство решило «максимально узаконить» апартаменты

Кирилл Васин
00:43 12.12.2020
Хуснуллин отметил, что в апартаментах полноценно живут люди. Но они не имеют льгот по оплате жилья, не могут там прописаться.
Правительство решило «максимально узаконить» апартаменты
© Фото: City News Moskva Global Look Press

У понятия «апартаменты» широкий смысл. Кроме прочего, ими могут называть недвижимость, построенную там, где обычное жилье возводить нельзя. Правительство РФ решило апартаменты «максимально узаконить». Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что это нужно для того, чтобы люди понимали, чем апартаменты отличаются от простого жилья.

«Сказать, что мы будем запрещать апартаменты, - нет. Мы считаем, что надо максимально апартаменты узаконить», - сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что в апартаментах полноценно живут люди. Но они не имеют льгот по оплате жилья, не могут там прописаться. Апартаменты приравнивают к коммерческой недвижимости.

Ранее стало известно, что в России могут запретить строительство апартаментов. С таким предложением выступили в Минстрое. Выступая в Совете Федерации заместитель министра строительства Никита Стасишин подчеркнул, что уже возведенные объекты законодательно переведут в статус жилых.

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