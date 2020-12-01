МИД РФ: машина российской дипмиссии подорвалась на СВУ в Кабуле
Москва требует от официального Кабула тщательно расследовать инцидент и обеспечить безопасность.
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Автомобиль российской дипмиссии подорвался на самодельном взрывном устройстве в Кабуле. Находящиеся в салоне сотрудники получили легкую контузию. С таким заявлением выступили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Москва требует от Кабула тщательного расследования инцидента с подрывом автомобиля посольства, принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности», - говорится в заявлении МИД.
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