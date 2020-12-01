В стране и мире МИД РФ: машина российской дипмиссии подорвалась на СВУ в Кабуле Ян Брацкий Москва требует от официального Кабула тщательно расследовать инцидент и обеспечить безопасность. © Фото: Chen Xin, Xinhua, Globallookpress Автомобиль российской дипмиссии подорвался на самодельном взрывном устройстве в Кабуле. Находящиеся в салоне сотрудники получили легкую контузию. С таким заявлением выступили в российском внешнеполитическом ведомстве. «Москва требует от Кабула тщательного расследования инцидента с подрывом автомобиля посольства, принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности», - говорится в заявлении МИД. На Смоленской площади полагают, что атака была направлена на грузовик с афганскими военнослужащими, однако не стали исключать вероятность теракта против российских граждан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика