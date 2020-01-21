Министром финансов России вновь стал Антон Силуанов

Антон Силуанов, который был первым вице-премьером в правительстве Дмитрия Медведева, в новом кабинете министров сохранил только пост главы Минфина.

Соответствующий указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Силуанов после своего назначения пообещал, что Минфин в течение месяца подготовит поправки в бюджет РФ по финансированию социальных мер из послания президента Федеральному Собранию.

«Источники есть на реализацию задач, которые поставлены в послании», - заявил министр.

Президент России Владимир Путин пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину и всему новому кабмину успехов на новой работе.