Министром энергетики остался Александр Новак
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров.
© Фото: Ministry of Energy Russia, via, Globallookpress.com
Александр Новак продолжит возглавлять Минэнерго России в составе нового правительства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Новак занимает пост министра энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
Президент России Владимир Путин пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину и всему новому кабмину успехов на новой работе.