Министром культуры назначена Ольга Любимова
Стал известен состав нового кабинета министров Российской Федерации.
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Министром культуры РФ назначена Ольга Любимова, занимавшая ранее должность руководителя департамента кинематографии.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Владимир Мединский покинул пост главы Минкультура России, который занимал с 21 мая 2012.
Президент России Владимир Путин пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину и всему новому кабмину успехов на новой работе.