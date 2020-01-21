Министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков

Экс-ректор Тюменского государственного университета депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков указом президента назначен на пост министра науки и высшего образования РФ.

Он сменил занимавшую эту должность с 2018 года Михаила Котюкова.

Фальков также был включен в рабочую группу, созданную Владимиром Путиным, для подготовки предложений о внесении поправок в российскую Конституцию.

Президент России Владимир Путин пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину и всему новому кабмину успехов на новой работе.