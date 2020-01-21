Сергей Лавров сохранил пост главы МИД РФ
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров.
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Сергей Лавров указом президента назначен на пост министра иностранных дел Российской Федерации.
Он стал одним из 11 глав министерств, которые сохранили свои посты.
Лавров возглавляет МИД с 9 марта 2004, является постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину и всему новому кабмину успехов на новой работе.