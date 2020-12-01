«Есть вещи, которыми я горжусь»: опубликовано одно из последних интервью Ирины Антоновой

Во всем мире сегодня звучат соболезнования в связи со смертью президента Пушкинского музея Ирины Антоновой. Она ушла из жизни во вторник, 1 декабря, в возрасте 98 лет.

Антонова заняла пост директора Пушкинского музея в начале 1960-х годов в возрасте 39 лет. И именно она смогла приподнять железный занавес для западного искусства, показала советской публике «Мону Лизу», благодаря ей в СССР привозили работы Пикассо, Модильяни и Матисса, и что казалось совсем уж немыслимым - русский авангард. Выставку «Москва-Париж» с участием работ Кандинского и Малевича, многие искусствоведы считают главным событием минувшего столетия.

Экспертность и глубокие знания Ирины Антоновой ценил президент РФ Владимир Путин. Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями ее родным и коллегам.

Жизнь Ирины Александровны оборвал коронавирус - инфекция обострила имеющиеся проблемы с сердцем. Одно из своих последних интервью она дала «Звезде» в марте этого года незадолго до локдауна.

«Вот в этом году (в 2020 - прим. ред.) я работаю 75 лет, не уходя ни на один день. Я пришла в апреле 1945 года, после окончания университета. Тогда кончали в марте. Война еще была. Я пришла сюда... Здесь был мой преподаватель Виппер. Мне это было интересно, я хотела продолжать эту линию. Мы, люди войны, не видели ни одной подлинной картины - все было эвакуировано», - рассказывала Антонова, как судьба связала ее жизнь с Пушкинским музеем.

Она также вспомнила и своем первом культурном потрясении, которое случилось с ней в знаменитой Дрезденской галерее.

«Меня направили на Биеннале в Венецию в 1960 году. Наш павильон на выставке в Венеции. У нас целый дом там. Я получила деньги и за короткие сроки итальянские рабочие привели там все в порядок. И мы туда въехали. Потом я же пережила потрясение с Дрезденской галереей. Что такое первый раз увидеть Ботичелли? Вот в этот момент существует только Ботичелли. Что такое первый раз увидеть Рафаэля, Тициана? Веронезе, которым я специально занималась», - вспоминала директор музея.

По словам Антоновой, предложение возглавить Пушкинский музей ей сделал профессор Виппер и она не смогла ему отказать.

«Мне предложили директорство совершенно неожиданно. Я не была ни завотделом, ни ученым секретарем. Я была очень смущена... Около месяца я колебалась, а потом разговорилась с одним человеком и он сказал мне, что эта работа именно для меня, а старшим научным меня всегда возьмут. И вы знаете, эта нехитрая фраза произвела на меня впечатление. Я согласилась тогда», - поделилась воспоминаниями Ирина Антонова.

Она также рассказала о первых шагах, сделанных ею на новом посту.

«Музей был переполнен всякого рода художественными и не художественными материалами. Негде было показывать свои собственные сокровища и коллекции. Вот это было главное - готовить, открывать, начать работать с нашей публикой. Есть вещи, которыми я горжусь: тем, что я поняла, что надо расширять срочно, обогащать музей площадями. Надо расширять. И буквально в 1961 году я навалилась на эту работу, как только могла. Ходила во всякого рода инстанции. И почти сразу нам передали ряд зданий. Прежде всего - дом Верстовского. Легенда о композиторе. Это был прекрасный дом. Один из первых, который построили после нашествия Наполеона. Хороший внутри дом. Сразу же отреставрировали, перевезли отдел графики - около 400 тысяч листов. Очень много. Освободили помещение, и пошло», - сообщила в ходе беседы Антонова.

За свою жизнь ей довелось лично познакомиться со многими известными людьми того времени, среди них актриса Фаина Раневская и пианист Святослав Рихтер.

«В этом году будем отмечать 115-летие Рихтера, 20 марта. Это удивительный и интересный человек. Не только замечательный пианист и удивительный музыкант-артист... Он был художником, учился у Фалька. И когда бывал за рубежом, очень много посещал музеев, далеко не всегда впечатления не совпадали... Знание внутреннее, глубокое - это огромное обогащение», - говорила она о известном музыканте.

Художник Марк Шагал, по воспоминаниям Антоновой, очень любил Матисса и часто внимательно рассматривал его работы.

«Он очень веселый человек, он шутит, принимает позы. Живой очень. Наш музей ходил хвостом. Не так много таких людей осталось в мире - с такой репутацией, с таким, что он сделала для XX столетия», - рассказывала она о нем.

Во время интервью Ирина Антонова также сообщила, что для нее, как для специалиста, нет и не может быть главного произведения искусства. А последним открытием для себя она назвала работы художника Поля Сезанна.

Директор Пушкинского музея была уверена, что в сейчас публика, разбирающаяся в искусстве, сильно изменилась, если сравнивать ее с той, что была раньше.

«Отличается наша жизнь в каком плане: за эти годы освобождения от приказов любить это и не любить то, появилось молодое поколение. Они стали лучше разбираться, позволяют любить то, что им действительно нравится... Когда это совпадает, это большая радость для тех, кто ведет экскурсию», - объяснила она.

Ранее Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о профессиональных заслугах Ирины Антоновой и о том, какими личными качествами она обладала.