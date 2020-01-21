Владимир Путин назначил новых вице-премьеров
Президент провел короткую встречу с новыми членами правительства РФ и пожелал им успехов в работе.
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Президент РФ назвал имена новых вице-премьеров, которые войдут в состав правительства РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей.
Первым вице-премьером правительства стал советник президента по экономике Андрей Белоусов.
Главой аппарата правительства и вице-премьером назначен замглавы ФНС Дмитрий Григоренко.
Статусы вице-премьеров за собой сохранили Татьяна Голикова и Юрий Борисов.
Другими вице-премьерами стали Дмитрий Чернышенко и замглавы ФНС Алексей Оверчук.
Сохранил пост полпреда в ДФО и стал вице-премьером Юрий Трутнев.
Также вице-премьерами назначены Марат Хуснуллин (бывший заммэра Москвы по строительству) и глава Росреестра Виктория Абрамченко.