Шойгу сохранит пост министра обороны России
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Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции и главы МЧС России.
Исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу сохранит за собой пост в новом правительстве.
«В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Министром обороны Российской Федерации», - говорится в тексте указа.
Главой МЧС остался Евгений Зиничев, а главой МВД - Владимир Колокольцев. Также свой пост сохранил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Руководитель аппарата правительства Российской Федерации Константин Чуйченко назначен министром юстиции РФ.