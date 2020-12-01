Главы МИД стран НАТО высказались за диалог с Москвой

Главы МИД стран, входящих в НАТО высказались за продолжение диалога с Москвой, но призвали также сохранить меры по сдерживанию России. Такую позицию Североатлантического альянса озвучил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«НАТО приветствует диалог России и США по СНВ-3, поскольку альянс не хочет оказаться в мире без контроля над вооружениями», - приводит ТАСС слова Столтенберга.

Ранее эксперты альянса завершили подготовку комплексного доклада «НАТО-2030». Многостраничный документ содержит планы по дальнейшему реформированию организации, которые будут представлены на саммите в следующем году.