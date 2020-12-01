Пашаев раскритиковал Ефремова за его письмо вдове погибшего в ДТП

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова возмутился содержанием письма, которое осужденный за смертельное ДТП артист отправил вдове погибшего Сергея Захарова.

В своем послании Ефремов сожалеет о выборе Эльмана Пашаева в качестве своего защитника и просит у родственников Захарова прощения за то, что адвокат неоднократно негативно высказывался в адрес потерпевшей стороны.

«Он ради свободы мать родную продаст. Я никогда против его воли шагу не делал. Он же сам умолял: "Оставайся, защищай меня". Сегодня он готов любой труп перешагнуть, чтобы выйти на свободу», - приводит заявление Пашаева телеканал «360».

С его слов, защищая звезд шоу-бизнеса в судах различной инстанции, адвокат привык, что они могут в любую минуту изменить свое мнение.

«Сам Михаил Ефремов был агрессивный в зале суда с потерпевшей стороной. Почему со мной повторно заключил договор, если я такой плохой? Он не был готов сесть в тюрьму. Надо настолько быть подлым человеком… Я ради него какой прессинг выдержал, я его не предал. Статус адвоката прекратили - я его не предал», - добавил юрист.

Михаил Ефремов отбывает 7,5 лет заключения в колонии после смертельного ДТП в центре Москвы. По данным следствия, 8 июня Ефремов допустил выезд на полосу встречного движения на Садовом кольце и протаранил легковой автомобиль.

Находившийся за его рулем курьер Сергей Захаров скончался на месте. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, однако адвокатам удалось добиться незначительного смягчения приговора.