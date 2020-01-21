Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Указ о структуре федеральных органов исполнительной власти вступает в силу со дня его официального опубликования.

В частности, указом установлено, что у премьера РФ будет девять замов, в том числе один первый.

Путин поручил правительству провести реорганизационные мероприятия в соответствии с указом о структуре федеральных органов исполнительной власти

Также известно, что министерство финансов будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития.

Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства будет осуществлять напрямую правительство.

Также президент упразднил министерство по делам северного кавказа, его функции отошли мэрии.