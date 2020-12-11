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Названа лучшая игра года

Алена Миронова
09:55 11.12.2020
Боевик The Last of Us Part II собрал семь престижных наград на церемонии The Game Awards.
Названа лучшая игра года
© Фото: Sony Interactive Entertainment

Видеоигру The Last of Us Part II официально признали лучшей игрой 2020 года и одной из лучших игр в истории.

На церемонии The Game Awards боевик получил рекордные семь наград, в том числе за режиссуру, игровое повествование и звук.

По две награды получили видеоигры Among Us, Hades, Final Fantasy VII Remake и Ghost of Tsushima.

Лучшей спортивной игрой стал ремейк классических скейт-симов Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.

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