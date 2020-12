В стране и мире Названа лучшая игра года Алена Миронова Боевик The Last of Us Part II собрал семь престижных наград на церемонии The Game Awards. © Фото: Sony Interactive Entertainment Видеоигру The Last of Us Part II официально признали лучшей игрой 2020 года и одной из лучших игр в истории. На церемонии The Game Awards боевик получил рекордные семь наград, в том числе за режиссуру, игровое повествование и звук. По две награды получили видеоигры Among Us, Hades, Final Fantasy VII Remake и Ghost of Tsushima. Лучшей спортивной игрой стал ремейк классических скейт-симов Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика