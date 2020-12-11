Названа лучшая игра года
Боевик The Last of Us Part II собрал семь престижных наград на церемонии The Game Awards.
© Фото: Sony Interactive Entertainment
Видеоигру The Last of Us Part II официально признали лучшей игрой 2020 года и одной из лучших игр в истории.
На церемонии The Game Awards боевик получил рекордные семь наград, в том числе за режиссуру, игровое повествование и звук.
По две награды получили видеоигры Among Us, Hades, Final Fantasy VII Remake и Ghost of Tsushima.
Лучшей спортивной игрой стал ремейк классических скейт-симов Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.