Названа лучшая игра года

Видеоигру The Last of Us Part II официально признали лучшей игрой 2020 года и одной из лучших игр в истории.

На церемонии The Game Awards боевик получил рекордные семь наград, в том числе за режиссуру, игровое повествование и звук.

По две награды получили видеоигры Among Us, Hades, Final Fantasy VII Remake и Ghost of Tsushima.

Лучшей спортивной игрой стал ремейк классических скейт-симов Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.