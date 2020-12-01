В стране и мире Путин провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Ян Брацкий Глава государства с удовлетворением отметил поступательное увеличение численности населения в регионе. © Фото: kremlin.ru Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ситуацию с аварийным жильем и рост инфекционных болезней ключевыми проблемами Тюменской области. Также глава государства призвал региональные власти обратить внимание на ситуацию с загрязненностью водных объектов и отметил рост численности населения. «Особенно меня порадовал, конечно, один из них, это рост постоянного населения. Это очень хороший показатель. За первое полугодие этого года рост продолжился», - сказал президент на встрече с главой Тюменской области Александром Моором. Комментируя этот вопрос, Путин добавил, что в целом в стране отмечается спад, а в Тюменской области за последние два года прирост составил 2,6 процента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика