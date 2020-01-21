«Мир на пороге новой угрозы»: Онищенко о коронавирусе из Китая

Минздрав назвал новый коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян и уже готовит вакцину. Официально заболевших уже 309, по последним данным, 6 человек умерли. Вирус вышел за пределы страны. Случаи заражения в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Только в Москве ежедневно приземляются десять самолетов из Поднебесной. Раз в неделю из самого города Ухань, где и началось заражение. В аэропортах у прибывших измеряют температуру, спрашивают о самочувствии.

В Роспотребнадзоре разработали собственную систему диагностики. Уже в конце недели она поступит в лаборатории. Кроме того, Минздрав создает экспресс-тест. Медики официально подтвердили - заболевание передается от человека к человеку.

Как прокомментировал сегодня на пленарном заседании Госдумы экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Геннадий Онищенко, мир находится на пороге новой угрозы.

«Нужно разбираться, это мутация природная или преднамеренная мутация коронавируса, о котором мы знаем с 1965 года, мы знаем этот вирус с тех времен. Сейчас он стал опасным для организма человека. Действительно, мир находится на пороге новой угрозы. Буквально сегодня Си Цзиньпин высказал очень жесткие рекомендации в адрес своих региональных структур, что говорит о том, что это действительно очень серьезная проблема», - сказал Онищенко.

Ситуация осложняется тем, что в Китае начинается празднование нового года. Миллионы человек разъезжаются по стране. Домой на каникулы летят и те, кто проживает на российском Дальнем Востоке. Уже завтра эксперты Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание в Женеве. Напомню, первое заболевание зафиксировали в декабре, возбудителем стал неизвестный ранее коронавирус. Из симптомов - высокая температура, кашель и тяжелое воспаление легких.