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В Нижнем Новгороде сотрудники бюро ритуальных услуг попытались силой забрать тело умершего

Валентина Пескова
09:38 11.12.2020
Местные жители рассказали, что в регионе среди похоронных агентств уже давно идет настоящая война, в которой страдают родственники умерших.
В Нижнем Новгороде сотрудники бюро ритуальных услуг попытались силой забрать тело умершего
© Фото: Наталья Силиверстова, РИА Новости

Сотрудники полиции расследуют циничное нападение сотрудников похоронного бюро на членов семьи, которые позвонили в скорую, чтобы зафиксировать факт смерти своего пожилого родственника. Через некоторое время вместо бригады медиков к ним в квартиру ворвались десять работников ритуального агентства, которые буквально выломали дверь, после того как их не хотели пускать. И жестоко избили внука умершего, попытавшись силой забрать тело 83-летнего мужчины. После этого налетчики скрылись.

Полицейские выясняют, сотрудниками какой конкретно организации являлись нападавшие, и, самое главное, от кого они получили информацию о смерти человека, пишет РИА Новости.

Как рассказали местные жители, это уже не первый подобный случай в регионе, где среди похоронных агентств развернулась настоящая война за клиентов, в которой страдают в основном родственники умерших.

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде проводят проверку по факту преступления и устанавливают тяжесть вреда здоровью пострадавшего мужчины, сообщили в МВД по Нижегородской области. По результатам будет принято решение в соответствии с нормами законодательства РФ.  

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