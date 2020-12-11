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ЦБ отозвал лицензию у двух банков

Алена Миронова
09:38 11.12.2020
Банки «ФинТех» и «Онего» нарушали требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
ЦБ отозвал лицензию у двух банков
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков «ФинТех» и «Онего».

Причиной стало нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.

В связи с этим регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Банки также нарушали требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов, согласно данным ЦБ, «ФинТех» на 1 декабря занимал 241-е место в банковской системе РФ, «Онего» - 308-е место.

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