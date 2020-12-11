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Вирусолог предложил способы победить коронавирус

Алена Миронова
09:19 11.12.2020
Для успешной борьбы важно понимать, что еще мы можем ему противопоставить, отметил врач.
Вирусолог предложил способы победить коронавирус
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пути борьбы с COVID-19 нужно искать в природе устойчивости многих людей к вирусу-возбудителю. Такое мнение высказал вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей», - передает Sputnik слова вирусолога.

Следующим важным направлением, считает врач, является создание химиотерапевтических препаратов, которые будут высокоэффективны именно против данного коронавируса. Это является возможным на примере гепатита С.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два возможных сценария пандемии в январе. В случае, если население сохранит приверженность к соблюдению всех рекомендаций, закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же все предписания будут нарушаться, то вполне возможен откат к прежним значениям.

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