Вирусолог предложил способы победить коронавирус

Пути борьбы с COVID-19 нужно искать в природе устойчивости многих людей к вирусу-возбудителю. Такое мнение высказал вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей», - передает Sputnik слова вирусолога.

Следующим важным направлением, считает врач, является создание химиотерапевтических препаратов, которые будут высокоэффективны именно против данного коронавируса. Это является возможным на примере гепатита С.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два возможных сценария пандемии в январе. В случае, если население сохранит приверженность к соблюдению всех рекомендаций, закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же все предписания будут нарушаться, то вполне возможен откат к прежним значениям.