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Оззи Осборн признался, что страдает болезнью Паркинсона

Валентина Пескова
19:05 21.01.2020
По словам жены рок-музыканта, их семье не могут помочь американские врачи, поэтому в апреле они с Оззи едут к профессору в Швейцарию.
Оззи Осборн признался, что страдает болезнью Паркинсона
© Фото: NILSSON RICKARD, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

У британского рок-музыканта Оззи Осборна диагностирована болезнь Паркинсона. Один из основателей легендарной группы Black Sabbath рассказал журналистам в эфире программы Good Morning America, что выступая со своим последним шоу в канун Рождества он неудачно упал. После этого 71-летнему Оззи провели операцию на шее, которая «скрутила ему все нервы».

Как пояснила жена исполнителя Шерон Осборн, таким образом себя проявляет одна из форм болезни Паркинсона. Шерон добавила, что это не является смертным приговором, однако влияет на нервы в организме.

Семья Осборнов намерена приложить все усилия, чтобы состояние ее главы улучшилось. Супруга Оззи рассказала, что они уже получили все консультации у американских медицинских специалистов и сделали выводы, что в США им помочь не смогут. Поэтому в апреле муж и жена отправляются на консультацию к профессору в Швейцарию.

Напомним, в октябре Оззи Осборн перенес европейское турне, чтобы дать время организму на восстановление после обострения старой травмы на фоне пневмонии.

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