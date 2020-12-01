Путин спрогнозировал снижение спроса на нефть через пять лет

Владимир Путин заявил, что спрос на нефть в мире в течение пяти лет будет расти на 1%, после чего начнет снижаться на 0,1% в год. В этом плане развивать нефтехимию очень перспективно, подчеркнул президент России.



«Это очень перспективно. Думаю, что все присутствующие на совещании это прекрасно понимают. Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса где-то под 4%. А в ближайшие пять лет спрос на нефть - в 1%. А потом будет вообще снижение. На 0,1», - сказал глава государства на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

Однако, как отметил Путин, несмотря на снижение спроса на нефть, у российской нефтехимической промышленности есть огромный потенциал роста. Президент заявил о возможности занять ниши и на глобальном рынке.