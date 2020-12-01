Сотни инфицированных COVID-19 норок сбежали со звероферм в Дании

Со звероферм Дании могли сбежать несколько сотен норок, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на специалиста Датского ветеринарного и продовольственного управления Стена Мортенсена. По его словам, данные можно сделать на основании регулярных случаев побегов этих пушных животных из зверохозяйств.



Как подчеркнул Мортенсен, речь идет о побегах тысяч зверьков ежегодно. Ветеринар выразил обеспокоенность из-за того, что в 2020 году около пяти процентов норок могли быть инфицированы коронавирусом и теперь представляют опасность для других животных Дании. В частности, речь идет о хорьках, енотовидных собаках и даже кошках. В этом случае взять под контроль распространение COVID-19 будет затруднительно, добавил Мортенсен.



В начале ноября в Дании приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах по причине мутировавшего COVID-19, которым заразились 12 человек. В ВОЗ обратили внимание на восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Кроме Дании о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах сообщали еще ряд государств, а именно Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США.