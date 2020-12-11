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В Австралии у испытавших вакцину от COVID-19 обнаружили положительные результаты на ВИЧ

Валентина Пескова
08:55 11.12.2020
В связи с этим комитет по национальной безопасности страны принял решение  исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией.
В Австралии у испытавших вакцину от COVID-19 обнаружили положительные результаты на ВИЧ
© Фото: Nick Moir, SMH, Globallookpre

Испытания австралийской вакцины против коронавируса во второй и третьей фазе решили остановить после появления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников. Об этом сообщили в совместном заявлении Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL Limited.

«Иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию», - указано в заявлении учреждений.

Комитет национальной безопасности Австралии поддержал ученых и принял решение  исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией. Вместо финансовые ресурсы будут направлены на увеличение объемов закупки вакцин у зарубежных производителей.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в Канберре, рассказал, что по контракту австралийские ученые должны были произвести 51 миллион доз вакцин, пишет ТАСС. Однако теперь правительство страны его расторгло и заключило соглашения о производстве и поставке вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, а также с компанией Novavax и консорциумом BioNTech - Pfizer. Общий объем финансирования, предусмотренного для закупки и производства вакцин от COVID-19, составляет около 3,5 миллиарда австралийских долларов ($2,5 миллиарда).

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