В Австралии у испытавших вакцину от COVID-19 обнаружили положительные результаты на ВИЧ

Испытания австралийской вакцины против коронавируса во второй и третьей фазе решили остановить после появления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников. Об этом сообщили в совместном заявлении Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL Limited.

«Иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию», - указано в заявлении учреждений.

Комитет национальной безопасности Австралии поддержал ученых и принял решение исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией. Вместо финансовые ресурсы будут направлены на увеличение объемов закупки вакцин у зарубежных производителей.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в Канберре, рассказал, что по контракту австралийские ученые должны были произвести 51 миллион доз вакцин, пишет ТАСС. Однако теперь правительство страны его расторгло и заключило соглашения о производстве и поставке вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, а также с компанией Novavax и консорциумом BioNTech - Pfizer. Общий объем финансирования, предусмотренного для закупки и производства вакцин от COVID-19, составляет около 3,5 миллиарда австралийских долларов ($2,5 миллиарда).