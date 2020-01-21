Температура в Москве побила рекорд 63-летней давности

В Москве температура воздуха прогрелась до +3,4 градуса. Таким образом для 21 января был установлен температурный рекорд 63-летней давности.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, предыдущий рекорд тепла для этой даты был зафиксирован в 1957 году (+3,3 градусов).

«Сегодня в 15.00 по московскому времени на метеостанции ВДНХ был зафиксирован новый рекорд, в эти часы температура воздуха составила +3,4 градуса, что на 0,1 градуса выше предыдущего», - добавил он.

По словам Синенкова, абсолютный рекорд для 21 января в столице был зафиксирован в 1898 году, он составил +3,8 градуса.