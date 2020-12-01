Эксперт объяснил, чем может грозить семье Трампа обвинения в неуплате налогов

До вступления Джо Байдена в должность следующего президента США осталось не так уж много времени и в некоторых американских СМИ, например в The New York Times, уже звучат сообщения о возможном судебном процессе над Дональдом Трампом. Причиной называют уклонение бывшего американского президента и членов его семью от уплаты налогов.

В студии ток-шоу «Открытый эфир» публицист Дмитрий Родионов объяснил, почему у некоторых американских политиков появилось желание засудить Трампа и при чем здесь его семья.

«Если действительно проанализировать причины, по которым Трамп и его семья могут подвергнуться преследованию, первой причиной может являться то, что у некоторых представителей так называемого «вашингтонского болота» появляется желание отомстить за то, что Трамп действительно попытался их разворошить. И очень хорошо попытался на самом деле. А вторая причина - не допустить реванша Трампа в 2024 году, он уже сам говорил, что может баллотироваться по-новой. У него достаточно высокая поддержка. И даже если не будет баллотироваться Трамп, то это смогут сделать, например, его дети. Они имеют определенное влияние в политических кругах. Это устроено по принципу кровной мести, уничтожить всех, кто может теоретически отомстить в будущем, вот и все», - рассказал эксперт.

Между тем, штаб президента США Дональда Трампа также планирует обратиться в суд, сам Трамп на своей странице в Twitter называет причиной иска многочисленные фальсификации избирательных бюллетеней во время выборов президента.