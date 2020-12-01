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Россиянам на удаленке назвали повод для их увольнения

Роман Захаров
18:45 01.12.2020
В Совете Федерации рассказали, в каком случае работодатель имеет право уволить сотрудника на удаленке.
Россиянам на удаленке назвали повод для их увольнения
© Фото: Pixabay

Перешедшим из-за пандемии COVID-19 на удаленный режим работы россиянам рассказали, в каком случае работодатель имеет право их уволить. Как утверждает глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, это может произойти, если сотрудник стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения.

«То есть в случае, если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний период, например, в Сочи, и, находясь на пляже, не мог в полном объеме выполнять работу, то работодатель имеет право уволить такого сотрудника», - приводит ТАСС пояснение сенатора.

С января следующего года в России вступает в силу закон об удаленной работе. Согласно документу, будут введены три основных понятия: дистанционной (удаленной), временной дистанционной и комбинированной дистанционной работы.

Работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но с обязательным обеспечением их всем необходимым оборудованием или с возмещением затрат на оборудование. Зарплата при этом снижаться не должна. Вместе с тем работодатель получит дополнительную причину для увольнения работающего дистанционно сотрудника - если тот в течение двух рабочих дней не выходит на связь и у него нет уважительной причины для этого.

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