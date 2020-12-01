Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно прилунился

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5», миссией которого является забор лунного грунта, совершил успешную посадку на видимой стороне земного спутника.

Накануне модуль совершил несколько тормозных маневров и приступил к постепенному прилунению. На высоте около 200 километров над поверхностью планеты спускаемый аппарат отделился и продолжил самостоятельный полет.

Всего планируется собрать около двух килограммов лунной породы, после чего манипулятор поместит образцы в специальную капсулу возвращаемого аппарата, который доставит их на Землю, сообщает телевидение Китая.

Если миссия завершится успехом, то это станет первой за минувшие 44 года успешной доставкой лунного грунта на Землю. Ранее это удавалось только СССР и США. Аппарат был отправлен 23 ноября на борту тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома в провинции Хайнань.