СМИ: Меган Маркл изначально планировала вернуться из Британии домой

Британский таблоид заподозрил супругу принца Гарри Меган Маркл в коварном плане. По версии Daily Mail, Меган изначально намеревалась когда-нибудь вернуться обратно в Канаду из Великобритании после свадьбы.

Свои предположения журналисты основывают на ранее распространенной в СМИ информации, что весь свой гардероб Маркл якобы перевезла в Лондон, став женою принца. Однако 17 января бывшая герцогиня попала в объективы фотографов за рулем своего автомобиля, будучи одетой в парку канадского бренда, которую она носила еще до брака на съемочной площадке сериала «Форс-мажоры» в ноябре 2017 года.

Такое же наблюдение поклонники королевской семьи сделали 14 января, когда Меган посетила женский кризисный центр в Ванкувере. Для встречи с его сотрудниками она выбрала бежевый свитер бренда The Row. Его «опознали» фанаты сериала «Форс-мажоры»: героиня сериала Рэйчел Зейн, которую играла экс-герцогиня, появлялась в таком же свитере в одной из серий.

© facebook

Газета отмечает, что, покинув королевскую семью, Меган опять вернулась к повседневному стилю в одежде, перестав следовать правилам королевского дресс-кода. Поклонники жены Гарри обрадовались, что она стала одеваться так же просто, как до замужества.