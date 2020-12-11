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В Минобороны сообщили о планах из-за рубежа дискредитировать российскую вакцину от COVID-19

Лина Давыдова
08:13 11.12.2020
По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдорасследований и лжесвидетельств о якобы опасности российской вакцины.
В Минобороны сообщили о планах из-за рубежа дискредитировать российскую вакцину от COVID-19
© Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress

Против российской вакцины от COVID-19 ведется информационная кампания, которую финансируют из-за рубежа. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», - сказал он.

По словам Конашенкова, в социальных сетях и на русскоязычных интернет-ресурсах, которые финансируются на зарубежные гранты, готовится серия «псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев"», о якобы опасности российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ.

Официальный представитель Минобороны отметил, что информационные вбросы против российской вакцины «не усилят целительность зарубежных аналогов».

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