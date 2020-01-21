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«Не хватило рубля»: школьницу выгнали из троллейбуса на мороз в Екатеринбурге

Александра Арсентьева
18:23 21.01.2020
Пассажирка троллейбуса хотела заплатить рубль за девочку, однако кондуктор отказалась взять деньги.
«Не хватило рубля»: школьницу выгнали из троллейбуса на мороз в Екатеринбурге
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

В Екатеринбурге из троллейбуса высадили 15-летнюю школьницу. По словам матери девочки, у ее дочери не хватило одного рубля.

Женщина рассказала в Facebook, что пассажирка троллейбуса хотела заплатить рубль за девочку, однако кондуктор отказалась взять деньги.

«Сказала, что это проблемы моей дочери, она деньги не возьмет. Высадила ребенка за две остановки до дома, она шла 15 минут», - приводит слова матери девочки Елены Филанович сайт «Комсомольской правды».

По ее словам, школьница пришла домой с ледяными руками, после того, как месяц болела ангиной.

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