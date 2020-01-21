«Не хватило рубля»: школьницу выгнали из троллейбуса на мороз в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из троллейбуса высадили 15-летнюю школьницу. По словам матери девочки, у ее дочери не хватило одного рубля.

Женщина рассказала в Facebook, что пассажирка троллейбуса хотела заплатить рубль за девочку, однако кондуктор отказалась взять деньги.

«Сказала, что это проблемы моей дочери, она деньги не возьмет. Высадила ребенка за две остановки до дома, она шла 15 минут», - приводит слова матери девочки Елены Филанович сайт «Комсомольской правды».

По ее словам, школьница пришла домой с ледяными руками, после того, как месяц болела ангиной.