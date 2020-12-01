Лавров призвал к созданию национальных платежных систем

Россия выступает за разработку собственных систем расчета, которые не будут зависеть от западных платежных механизмов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран - участниц Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Тема национальных платежных систем была поднята в контексте возможного отключения России и Белоруссии от системы SWIFT.

«Нужно разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада, тем более что Запад многократно доказал свою ненадежность как партнера. Полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся в западных руках, под контролем западных структур, конечно, уже не вполне надежно», - напомнил Лавров.

Глава российской дипломатии отметил, что повышенное внимание к системе SWIFT уделяется в силу того, что созданная властями США и их союзниками, она обслуживает финансовые потоки и обеспечивает нормальную экономическую жизнь.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Россию готовиться к возможным ограничениям со стороны США, в том числе связанным с глобальной сетью. Он отметил, что ряд стран стремятся использовать Всемирную сеть как «свою вотчину» для достижения собственных целей, не считаясь с международными правилами.

Дмитрий Медведев предложил обновить разработанную в России концепцию безопасного функционирования Интернета и обсудить ее на международных площадках. В ней, подчеркнул он, продвигается идея того, что государство должно иметь право самостоятельно управлять своим информационным пространством, что является одним из признаков суверенитета.