Тарифы на ЖКХ в России вырастут на 4%

Платежи граждан за ЖКХ в среднем по России в 2021 году вырастут на 4% – в зависимости от региона больше или меньше.

Это касается платы за газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.

Повышение обусловлено инфляцией — рост цен контролируется государством примерно в ее пределах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ФАС.

По информации издания, тарифы вырастут с 1 июля.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с платежками за ЖКХ. Схема мошенничества предполагает рассылку сообщений по электронной почте, в которых содержатся сведения о наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги, якобы накопившихся за время периода самоизоляции и удаленной работы.