Тарифы на ЖКХ в России вырастут на 4%
По данным СМИ, тарифы вырастут с 1 июля 2021 года.
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
Платежи граждан за ЖКХ в среднем по России в 2021 году вырастут на 4% – в зависимости от региона больше или меньше.
Это касается платы за газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.
Повышение обусловлено инфляцией — рост цен контролируется государством примерно в ее пределах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ФАС.
По информации издания, тарифы вырастут с 1 июля.
Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с платежками за ЖКХ. Схема мошенничества предполагает рассылку сообщений по электронной почте, в которых содержатся сведения о наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги, якобы накопившихся за время периода самоизоляции и удаленной работы.