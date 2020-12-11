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Тарифы на ЖКХ в России вырастут на 4%

Алена Миронова
08:18 11.12.2020
По данным СМИ, тарифы вырастут с 1 июля 2021 года.
Тарифы на ЖКХ в России вырастут на 4%
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Платежи граждан за ЖКХ в среднем по России в 2021 году вырастут на 4% – в зависимости от региона больше или меньше.

Это касается платы за газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.

Повышение обусловлено инфляцией — рост цен контролируется государством примерно в ее пределах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ФАС.

По информации издания, тарифы вырастут с 1 июля.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с платежками за ЖКХ. Схема мошенничества предполагает рассылку сообщений по электронной почте, в которых содержатся сведения о наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги, якобы накопившихся за время периода самоизоляции и удаленной работы.

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