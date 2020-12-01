Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Биохакеры научились захватывать лаборатории и создавать вирусы

Светлана Иванова
17:09 01.12.2020
Чтобы подтвердить свою теорию, исследователи кибербезопасности смоделировали атаку биотеррористов.
Биохакеры научились захватывать лаборатории и создавать вирусы
© Фото: Mahmoud Ahmed, Pixabay

Биотеррористы могут обманом заставить ученых производить опасные токсины или вирусы, заражая лабораторные компьютеры вредоносными программами, способными изменять синтетическую ДНК, которую они производят для экспериментов.

Эту уязвимость обнаружила команда из Университета Бен-Гуриона в Негеве, сообщает Nature. Как подчеркнули исследователи кибербезопасности, злоумышленники, атакуя компьютер биолога, способны легко заменить короткую подстроку ДНК в коде новой последовательностью.

Как пояснил руководитель лаборатории анализа сложных сетей Университета Бен-Гуриона Рами Пузис, сейчас для регулирования производства опасных веществ большинство поставщиков синтетических генов экранируют заказы ДНК. При этом Министерство здравоохранения и социальных служб США имеет протоколы для скрининга заказов ДНК от поставщиков синтетических генов, которые сканируют потенциально вредную ДНК.

Однако вредоносные программы способны вмешиваться в биологические процессы в лаборатории жертвы, замыкая петлю с возможностью эксплойта, записанного в молекулу ДНК, то есть, по сути, получают несанкционированный доступ к приложению или операционной системе и возможность их эксплуатации.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые смоделировали атаку биотеррористов. Сценарий, при котором злоумышленникам удалось запустить вредоносный код в компьютер биолога и изменить биологические процессы его разработки, Рами Пузис называет реальным в сегодняшних условиях.

«Мы провели доказательство концепции: запутанная ДНК, кодирующая токсичный пептид, не была обнаружена программным обеспечением, реализующим рекомендации по скринингу», - отмечается в статье.

Авторы исследования призывают научное сообщество серьезно заняться обеспечением цепочек поставок синтетической ДНК защитой от кибер-биологических угроз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:12 В стране и мире
Видео
Задержание протаранившего толпу людей в Трире попало на видео
16:22 В стране и мире
Видео
Названо место похорон Ирины Антоновой
15:11 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания предполагаемого казанского «душителя»
14:10 В стране и мире
«Не могу простить себя»: Ефремов написал письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова
12:05 В стране и мире
Видео
Сломанные деревья и упавшие столбы: кадры последствий разгула стихии на острове Русский
Популярное
Популярное
Видео
Уникальный «блинчатый» лед на реке под Кировом попал на видео
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.