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«Изменила музейную жизнь страны»: гендиректор Третьяковки рассказала о заслугах Антоновой

Роман Захаров
17:54 01.12.2020
Зельфира Трегулова назвала Ирину Антонову яркой личностью и рассказала о ее профессиональной жизни.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: antonova_club, Vk

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова была без преувеличения человеком-легендой. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, комментируя печальную новость о смерти Антоновой.

«Ирина Александровна - это человек-легенда. И это не преувеличение. То, что было сделано ею за 52 года, которые она была директором Пушкинского музея, - действительно невероятно. Это серьезнейшее изменение всей музейной жизни страны. Это выработка новой стратегии выставочной деятельности. Это невероятно интенсивный обмен со всем остальным миром - с Европой, с Америкой. Это возможность привезти показать в СССР, а потом и в России уникальные выставки шедевров, снятых со стен постоянных экспозиций известнейших музеев... Это выставки, которые меняли представление об искусстве Европы, России. Выставки, сопоставлявшие западноевропейское искусство XX века и искусство русское, такие как "Москва - Париж", "Москва - Берлин"... Ирина Антонова - это невероятная, яркая, очень активная, деятельная личность», - сообщила она.

Ирина Антонова скончалась во вторник, 1 декабря, на 99-м году жизни. По данным РИА Новости, причиной ее смерти стали проблемы с сердцем, которые усугубил коронавирус.

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