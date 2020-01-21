Боевые пуски ракет С-400 состоятся в апреле в Астраханской области

Боевые пуски ракет системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» состоятся в апреле на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

«В апреле на государственном полигоне Ашулук (Астраханская область) в рамках третьего этапа тактических учений боевые расчеты зенитного ракетного полка объединения проведут боевые стрельбы зенитными управляемыми ракетами по мишеням, имитирующим технические характеристики современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника», - говорится в сообщении.

В настоящее время боевые расчеты ЗРС С-400 в городе Гатчина в Ленинградской области активно готовятся к предстоящим учениям.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.