Госдума в первом чтении одобрила новые правила использования маткапитала

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Об этом говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно действующему законодательству, маткапитал можно использовать в том числе для строительства или реконструкции дома на земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства.

С 1 января прошлого года жилые дома разрешили строить не только на территориях, предназначенных под ИЖС, но и на садовых участках. Поэтому потребовалось внести поправки в закон о материнском капитале, заявили в Госдуме.

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка, а также увеличить выплаты. Также он заявил, что эта программа будет продлена минимум до 2026 года.