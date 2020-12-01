Лавров ответил Санду на инициативу вывести миротворцев из Приднестровья
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал избранного президента Молдавии Майю Санду учитывать ранее достигнутые договоренности в вопросе размещения миротворческого контингента в Приднестровье.
«Конечно, мы слышим ее концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной... предполагают учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.
Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов и по числу голосов обошла своего соперника Игоря Додона. Голосование состоялось 15 ноября.
В качестве приоритетов своей политики Санду назвала сближение страны с НАТО и ЕС. Кроме того, избранный глава Молдавии выступила с инициативой вывода российских миротворцев из Приднестровья.