В стране и мире Лавров ответил Санду на инициативу вывести миротворцев из Приднестровья Ян Брацкий Сергей Лавров призвал официальные власти Молдавии выстраивать отношения с Россией на основе учета взаимных договоренностей. © Фото: Вадим Савицкий, РИА Новости Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал избранного президента Молдавии Майю Санду учитывать ранее достигнутые договоренности в вопросе размещения миротворческого контингента в Приднестровье. «Конечно, мы слышим ее концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной... предполагают учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ. Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов и по числу голосов обошла своего соперника Игоря Додона. Голосование состоялось 15 ноября. В качестве приоритетов своей политики Санду назвала сближение страны с НАТО и ЕС. Кроме того, избранный глава Молдавии выступила с инициативой вывода российских миротворцев из Приднестровья. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика