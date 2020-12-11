Новое граффити Бэнкси с чихающей пенсионеркой появилось в Бристоле

Новое граффити знаменитого британского уличного художника Бэнкси, изображающее чихающую пенсионерку, появилось в Бристоле.

Об этом сам художник сообщил в четверг на своей странице в Instagram.

Под публикацией с названием «Апчхи» Бэнкси разместил несколько фотографий новой работы - пожилая женщина в юбке, платке и с салфеткой в руке чихает так сильно, что у нее падают сумочка и трость, а также зубной протез.

Местные жители уже успели сделать первые кадры с новым шедевром. А некоторым даже удалось мельком увидеть самого Бэнкси. По словам одного из жильцов, автор был похож скорее на строителя, чем на художника.