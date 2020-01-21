В Минздраве заявили, что китайский коронавирус представляет угрозу россиянам

Китайский коронавирус представляет одну из биологических угроз населению России. Такое заявление сделали в Минздраве РФ.

О возможном заражении предупреждает и Роспотребнадзор; в ведомстве при этом отмечают, что генетическая структура вируса уже известна нашим специалистам, и сейчас проводится работа по созданию тест-систем для его подтверждения.

Жертвами заболевания, по последним данным, стали шесть человек. Число инфицированных насчитывает сотни, вирус передается от человека к человеку. Заразившихся перевозят в специальных машинах, и даже медицинская тележка оборудована дополнительной защитой. Также медики устраивают проверки на борту самолетов - дополнительно осматривают всех прибывших из КНР и на российско-китайской границе.