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Меган Маркл признали самым популярным членом королевской семьи

Алена Миронова
07:22 11.12.2020
Герцогиня Сассекская заняла первое место с рейтингом 14,5%.
Меган Маркл признали самым популярным членом королевской семьи
© Фото: Paul Marriott via www.imago-imagwww.imago-images.de Globallookpress

Меган Маркл стала самым популярным членом британской королевской семьи. Об этом свидетельствуют данные опроса OnBuy.

Герцогиня Сассекская заняла первое место с рейтингом 14,5%.

Второе место с результатом 14,4% досталось герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон.

Елизавета II заняла третье место в мировом опросе с рейтингом 14,3%.

Бурный год Меган Маркл ознаменовался тем, что в январе она с мужем принцем Гарри Маркл отказалась от звания члена королевской семьи, сохранив за собой титул герцогини Сассекской.

Несмотря на то, что с этого момента Меган не исполняла никаких королевских обязательств, ее популярность выросла после того, как она стала активным спикером Zoom во время пандемии коронавируса.

Принц Гарри, напротив, заметил, что его популярность резко упала после того, как он решил уйти из королевской жизни. Герцог Сассекский набрал 14,2 %.

Опрос был проведен после критики по поводу предполагаемого нового списка наград Гарри и Меган с их благотворительной организацией Archewell. Об этом передает Daily Express.

Эта новость вызвала негативную реакцию со стороны некоторых королевских фанатов, которые обвинили Меган и Гарри в попытке конкурировать с почетным списком королевы.

Супруги, в свою очередь, опровергли попытки соперничества с королевой.

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