Все в снегу и волны 10 метров: на Испанию обрушился шторм

В Испании устраняют последствия сильного шторма. «Глория» оставила без электричества 220 тысяч домов в Каталонии. Как минимум четыре человека погибли, десятки пострадали. Уровень опасности в нескольких провинциях повышен до самого высокого - красного.

Валенсию завалило снегом. Перекрыта трасса, соединяющая каталонские города с Францией. Не работают несколько портов. На море поднимаются волны высотой почти десять метров.

Из-за разгула стихии временно запрещено движение грузовиков и автобусов на более чем 30 крупных дорогах в Кантабрии, Астурии, Наварре, Саламанке. Также из-за сложных метеоусловий в понедельник был закрыт аэропорт Аликанте. Отмены рейсов затронули около двух тысяч пассажиров. Испанские власти призывают граждан быть осторожными.